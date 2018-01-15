Росгвардейцы поймали в Саранске пьяного водителя-рецидивиста

Сотрудники Росгвардии Мордовии задержали в Саранске пьяного водителя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, около 3 часов ночи 13 января поступил сигнал из развлекательного заведения в центре города. Экипаж вневедомственной охраны заметил, как вышедший из кафе нетрезвый мужчина садится за руль иномарки.

Вскоре машина начала движение. Тогда гвардейцы совместно с прибывшим патрулем ДПС догнали и задержали правонарушителя. Им оказался житель района республики, который несколько лет назад уже был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение. На данный момент срок административного наказания истек. Видимо, автолюбитель посчитал это достаточным поводом, чтобы вновь преступить закон.