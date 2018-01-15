В центре Ельников появилась камера видеофиксации, следящая за порядком

На рыночной площади районного центра Ельники установлена камера видеофиксации. "Всевидящее око" появилось в рамках программы "Безопасный город".

В поле зрения камеры попадает все, что происходит не только на этом бойком месте, но и на территории перед районной администрацией и магазином "Магнит". По словам главы Ельниковского района Юрия Бекешева, в скором времени несколько камер видеонаблюдения будут установлены и в других местах районного центра. Местные правоохранители уверены, что такая мера повысит раскрываемость преступлений и поспособствует снижению числа правонарушений.

Источник: "Известия Мордовии".