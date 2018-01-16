В Мордовии "Калина" опрокинула "десятку" в кювет - двое пострадавших

На автодороге Саранск – Рузаевка в Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Инцидент случился на 17-м км + 100 м трассы.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, виновником аварии стал водитель "Лады Калины". Он врезался в ВАЗ-2110, который двигался в попутном направлении. После этого "десятка" съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Их доставили в больницу, оказали первую помощь и отпустили долечиваться домой.

Водители трезвые. Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в поселке Комсомольский столкнулись "Приора" и "Калина". В результате ДТП пострадала женщина.

Источник: gibdd.ru/r/13