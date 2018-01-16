"Мордовия" взяла уверенный реванш у "Атлая"

Хоккеисты "Мордовии" одержали уверенную победу над "Атлаем" в повторном матче в рамках Первенства ВХЛ. Встреча в Барнауле завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе "Мордовии" отличились Брыкин, Ахметзянов, Горячев и Швейкин. Две шайбы из четырех гости забросили в большинстве.

Напомним, в первом матче "Алтай" победил в серии буллитов.

"Алтай" – "Мордовия" - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Шайбы:

0:1 – Брыкин (Абозин, Саразов) (13:54) (больш.)

1:1 – Стребков (Соболев) (32:21)

1:2 – Ахметзянов (Юнышев) (46:43)

1:3 – Горячев (Бадрутдинов, Юнышев) (50:26) (двойн.больш.)

1:4 – Швейкин (Петраков, Дубинин) (51:27).