Воробьев: "Пока не могу разобраться, почему мы играли с "Алтаем" не совсем так, как хотели"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел итог двух поединков против "Алтая". Первая встреча в Барнауле завершилась в пользу хозяев (2:1 Б), но во второй гости взяли реванш (4:1).

"Во-первых, хочу поздравить коллегу с хорошей игрой. Я еще не могу разобраться, почему мы играли не совсем так, как хотелось. Оба матча похожи до начала третьего периода один в один. Отличия в том, что мы реализовали численное преимущество два раза подряд, это, может быть, придало нашей игре какой-то импульс. Других ярких моментов у своей команды за две игры я не могу назвать.

Надеюсь, что Барнаул поднимется повыше в турнирной таблице. Сейчас нет проходных команд, чтобы была твердая уверенность, что обыграешь соперника", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru