Мордовские выпускники должны определиться с экзаменами до 1 февраля

До 1 февраля выпускникам школ и всем, кто собирается сдавать ЕГЭ в этом году, следует определиться со списком предметов, по которым они будут сдавать экзамены.

Ученики 11-х классов подают заявление на сдачу ЕГЭ в собственную школу, выпускники прошлых лет – в районные отделы образования.

В заявлении можно указать любое количество предметов. Однако необходимо учитывать, что для выпускников текущего года есть два обязательных ЕГЭ – по русскому языку и математике.

Представители республиканского Рособрнадзора напоминают, что уже после 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается только лишь в связи с уважительной причиной (болезнь либо другие причины, подтвержденные документально) и только лишь по решению Государственной экзаменационной комиссии региона. В любом случае это должно быть сделано не позднее, нежели за две недели до начала экзаменов.

Источник: "Известия Мордовии".