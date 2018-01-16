Саранские полицейские раскрыли по "горячим следам" кражу женской сумочки

В Саранске правоохранители по "горячим следам" раскрыли кражу женской сумки у 57-летней жительницы Химмаша.

Представители республиканского МВД сообщили, что 10 января женщина на лестничной площадке оставила около собственной квартиры на пару минут сумочку, в которой лежали деньги, документы, банковская карта и два мобильных телефона. Вернувшись, женщина заметила, что вещь исчезла и сразу направилась к правоохранителям.

В скором времени подозреваемые были арестованы. Ими оказались 40-летняя и 30-летняя женщины, с ними же был и 40-летний безработной мужчина. Как обнаружилось, троица в тот день поднимались к другу, который проживал этажом выше в доме пострадавшей. Как раз в тот момент она заносила в квартиру одну из сумок, а вторую оставила возле двери. Этим и решили воспользоваться преступники.

Участникам кражи грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф