Роспотребнадзор предупреждает жителей Мордовии о масле от "предприятия-призрака"

Роспотребнадзор Мордовии предупреждает жителей республики о фальсифицированном сливочном масле, которое производит "предприятие-призрак".

Согласно товаросопроводительной документации, а также сведениям, размещенным на потребительской упаковке, изготовитель масла: ООО "СбытПродСервис", находится по фактическому адресу: ЗАТО г. Озерск, улица Индустриальная, 10, Челябинская область. Но оказалось, что по этому адресу такой компании не существует.

Представители ведомства призывают сотрудников торговли усилить свой производственный контроль при осуществлении ввоза и оборота указанной продукции. В случае выявления фальсифицированного масла его следует изъять из оборота и сообщить в Роспотребнадзор.

Источник: "Известия Мордовии".