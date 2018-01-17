Уроженка Калифорнии, проживающая в Мордовии, отпраздновала 100-летний юбилей

Жительница Мордовии Елизавета Васильевна Кузнецова 14 января 2018 года отпраздновала вековой юбилей. Бабушка родилась 100 лет назад в деревне с дивным для России названием Калифорния Горьковской (ныне - Нижегородской) области. После она перебралась в Ардатовский район, где и прожила более 50 лет. На время зимы бабушка перебралась к своей внучке в Саранск.

Елизавета Васильевна работала в колхозе, на заводе, на прядильно-ткацком комбинате обметальщицей. Своими детьми бабушка так и не обзавелась, зато со всей любовью воспитывала двух детей своей сестры, которая умерла в раннем возрасте.

Пенсионный фонд Мордовии в честь юбилея вручил имениннице "теплый" подарок. Замглавы фонда Надежда Ушакова пожелала бабушке, чтобы теплота была не только физической, но и моральной.

Источник: "Известия Мордовии".