Житель Мордовии лишился 48 тысяч рублей, побывав в Чувашии

Житель Мордовии подал заявление в полицию о краже у него кошелька со значительной денежной суммой. По словам заявителя, 12 января он забыл кошелек с 48 тысячами рублей и документами на столе возле кассы автозаправки в деревне Большие Карачуры (Республика Чувашия). Вернувшись через некоторое время за вещами, мужчина их не обнаружил.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, установлено, что портмоне с деньгами взял водитель, который зашел на станцию следом за потерпевшим. 16 января 25-летний житель Красноармейского района соседней республики был задержан. Его доставили в полицейский участок, где он во всем сознался. Судьба крупной суммы не уточняется.