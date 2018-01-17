Легкоатлеты из Мордовии завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве ПФО

В Новочебоксарске завершился чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике среди юниоров, юношей и девушек. В пресс-службе СШОР Мордовии сообщили, что спортсмены из региона-13 весьма удачно выступили на этом турнире.

Так, на дистанции 5000 м у девушек победу с результатом 24.07 одержала Эльвина Муратова. Она на 18 секунд опередила еще одну представительницу РМ Кристину Фомину.

В соревнованиях юниорок весь пьедестал почета остался за представительницами Мордовии. На первом месте оказалась Полина Веряскина (22.58), на втором – Дарья Голубечкова (23.35), на третьем – Олеся Комарова (24.14). Юноши-ходоки также не стали отставать и завоевали 3 награды на дистанции 5000 м. Победил Данил Гринин (21.22), серебро в активе Геннадия Михайлусова (22.25), бронза – у Олега Козлова (22.48). У юниоров бронзовую медаль выиграл Николай Максимов (20.58).

Также третьи места наград в своих возрастных группах заняли Николай Тихонов (21.47) и Николай Марков (20.20). В беге на 3000 м Елена Сергеева с результатом 10.20 заняла второе место.