Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Жительницу Саранска "развели" на 10,5 тысяч рублей при продаже пеленок на "Авито"

Жительницу Саранска "развели" на 10,5 тысяч рублей при продаже пеленок на "Авито"

Очередная жительница Саранска попалась на уловки интернет-мошенников. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 50-летняя женщина потеряла 10 500 рублей.

Оказалось, что дама оставила на сайте "Авито" объявление о продаже одноразовых пеленок. Через некоторое время ей позвонил аферист, сообщил, что хочет приобрести товар. Также звонивший сообщил, что готов внести предоплату. Для этого попросил продавца пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций.

В результате женщина при "помощи" подсказок афериста подключила услугу "мобильный банк" к незнакомому номеру мобильного. Вскоре с ее счета исчезли все деньги.


Источник: 13.мвд.рф