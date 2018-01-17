Жительницу Саранска "развели" на 10,5 тысяч рублей при продаже пеленок на "Авито"

Очередная жительница Саранска попалась на уловки интернет-мошенников. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 50-летняя женщина потеряла 10 500 рублей.

Оказалось, что дама оставила на сайте "Авито" объявление о продаже одноразовых пеленок. Через некоторое время ей позвонил аферист, сообщил, что хочет приобрести товар. Также звонивший сообщил, что готов внести предоплату. Для этого попросил продавца пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций.

В результате женщина при "помощи" подсказок афериста подключила услугу "мобильный банк" к незнакомому номеру мобильного. Вскоре с ее счета исчезли все деньги.

Источник: 13.мвд.рф