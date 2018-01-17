В Саранске прекращена деятельность подпольного игрового клуба

Сотрудники МВД Мордовии совместно со следователями регионального управления СКР и бойцами Росгвардии "накрыли" подпольный игровой клуб. В пресс-службе МВД по республике доложили, что клуб работал с 2016 года по сей день. Его открыли несколько жителей республики в возрасте от 25 до 32 лет.

Заведение функционировало в одном из зданий по улице Невского. Участники группировки, установив игровое и сопутствующее оборудование, наняли штат администраторов и охранников.

В результате проведенных обысков было изъято 12 игровых автоматов, 30 клавиатур и моноблоков, 16 смартфонов, банковские карты, черновые записи, система видеонаблюдения и деньги. Организаторы и участники нелегального бизнеса задержаны.

Источник: 13.мвд.рф