За два выходных дня в Саранске поймали 12 пьяных водителей

В Саранске прошел очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей. В пресс-службе ГИБДД по республике сообщили, что за два дня мероприятия (суббота и воскресенье) было поймано 12 пьяных автомобилистов. Проверки прошли во всех районах столицы региона.

Всем нарушителям придется на время покинуть удобные водительские кресла и стать пешеходами. Кроме того, все они приговорены к штрафам.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

Источник: gibdd.ru/r/13