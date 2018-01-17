Борцы из Мордовии примут участие в неофициальном чемпионате мира - турнире "Иван Поддубный"

Мордовские борцы примут участие в международном турнире по греко-римской борьбе "Иван Поддубный", который считается неофициальным чемпионатом мира. Соревнования пройдут с 19 по 21 января в Краснодаре. В числе спортсменов, которые отправятся на соревнования из региона-13, Артем Сурков, Евгений Салеев, Алексей Мишин и другие.

На турнир приедут не только российские борцы, но и спортсмены из Грузии, Сербии, Турции, Кубы. Отметим, что в Краснодаре борцы будут выступать по новым правилам – с обязательным партером. Прошлогодний эксперимент с его отменой прошел неудачно. По мнению практически всех экспертов и зрителей борьба потеряла в зрелищности.

Источник: "Известия Мордовии".