В Мордовии будет создана Федерация армрестлинга

Тренер саранского клуба армрестлинга "Вымпел" Сергей Прокофьев рассказал о создании в регионе Федерации данного вида спорта. Этот шаг должен популяризовать армрестлинг на территории всей Мордовии.

"Мы уже 5 лет подряд проводим первенство города, с каждым разом количество участников возрастает. Так, в декабре прошлого года за медали боролись представители 21 команды. В том числе и две зарубежные – Таджикистана и Туркменистана.

Есть желание провести чемпионат Мордовии. Надеемся, оно скоро воплотится в жизнь. Дело в том, что в дальнейшей популяризации нашего вида спорта заинтересовано и министерство спорта и физической культуры Мордовии. Если будет получено "добро" на проведение чемпионата Мордовии, то мы сможет присваивать спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта".

Кто возглавит Федерацию армрестлинга Мордовии? Мы ищем этого человека. Хотелось, чтобы это был достойный кандидат. Дело даже не в деньгах, а в поддержке спортсменов, пусть даже моральной, чтобы он любил этот вид спорта, приходил на соревнования", - поведал Прокофьев.

Источник: "Известия Мордовии".