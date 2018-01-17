Пожар на рынке "Данко" в Саранске: подробности

В ночь на 17 января в Саранске произошел пожар на рынке "Данко". В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вечером 16 января, в 23:42. Когда пожарные прибыли по вызову, из цветочного магазина, где был очаг возгорания, валил черный дым.

Спасатели быстро ликвидировали огонь, не допустив его распространения и возгорания соседних павильонов. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

В МЧС также уточнили, что быстрому приезду пожарных способствовали сработавшая пожарная сигнализация и бдительный охранник. Он не дремал на посту, вовремя прибыл проверить, почему сработала сигнализация и вызвал пожарных.

Источник: 13.mchs.gov.ru