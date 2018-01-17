На заводе "Электровыпрямитель" горел склад: уничтожена крыша

В Мордовии на территории завода "Электровыпрямитель" произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, очаг возгорания находился под кровлей пустующего складского помещения. Огонь вполне мог перекинуться на соседние здания, и тогда потери были бы глобальными.

К счастью, пожарные оперативно среагировали на вызов, прибыли к месту ЧП и ликвидировали возгорание. "Кровля горевшего помещения имела сложную конструкцию с пустотами и несколькими слоями материалов, что создало определенные сложности при тушении", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники предприятия покинули все помещения до прибытия пожарной охраны, пострадавших нет. В результате пожара уничтожена частично кровля складского помещения на площади 150 кв.м.

Источник: 13.mchs.gov.ru