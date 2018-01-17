Жителей Мордовии, сдающих квартиры гостям ЧМ-2018, могут обязать иметь патенты

Российские власти намерены регулировать цены на арендное жилье в канун чемпионата мира по футболу 2018 года. С этой целью граждан, которые готовы предоставлять жилье иностранным туристам посуточно, могут перевести на патентную систему. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Отметим, что в преддверии мундиаля в России резко обострилась проблема высоких цен на арендное жилье. В города, где пройдет чемпионат мира (в их числе и Саранске), квартиры сдаются по цене, в сотни раз превышающей цену обычных дней.

Источник: "Известия Мордовии".