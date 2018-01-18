В саранской маршрутке пьяный пассажир поджег девушке волосы

Шокирующий инцидент произошел в Саранске. В группе "Привет, сейчас, Саранск" появилось видео, на котором нетрезвый пассажир маршрутки поджигает волосы сидящей впереди девушке. Сперва жертва абсолютно спокойно сидела на своем месте и не обращала внимания на щелкающий звук у себя за спиной. Однако когда пьяница смог совладать с зажигалкой, волосы девушки моментально вспыхнули.

Пьяного дикаря вытолкали из автобуса возмущенные пассажиры, но полицию и скорую помощь вызывать почему-то не стали. Отметим, что и спустя сутки, заявлений от жительниц столицы РМ по поводу такого инцидента не поступало.

Предлагаем вашему внимание видео вопиющего происшествия.