В Саранске водители и пешеходы продолжают нарушать ПДД на равных

В Саранске подведены итоги операции "Пешеходный переход". За два дня сотрудники ГИБДД выявили 86 нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ведомства. Составлено 42 административных материала на пешеходов–нарушителей и 44 протокола на водителей.

Автомобилисты и пешеходы продолжают нарушать правила дорожного движения, несмотря ни на что. Их не пугает даже страшная прошлогодняя статистика. В 2017 году в Мордовии произошло 272 ДТП с участием пешеходов, в которых 18 человек погибли, 272 получили травмы.

В ГИБДД напоминают, что правила дорожного движения должны неукоснительно соблюдать как водители, так и пешеходы.

Источник: gibdd.ru/r/13