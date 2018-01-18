Мордовия и Петербург будут сотрудничать во благо детско-юношеского хоккея

Юные воспитанники СШОР Мордовии по хоккею стали участниками мастер-классов, которые провели опытные наставники. Юных хоккеистов обучали Михаил Дворниченко, поигравший в свое время за нижегородское "Торпедо", Дмитрий Обрежа, прошедший школу ВХЛ, и старший тренер СШОР Валерий Сидоров.

Кроме того, из "СКИФа" к занятию привлекли молодого и перспективного специалиста Артема Инкина. В свое время он был вратарем ХК "Мордовия".

Директор СШОР Руслан Сухов отметил, что в скором времени должна быть заключена договоренность о сотрудничестве с питерской хоккейной академией. "Все вместе будем выводить детско-юношеский хоккей в Мордовии на более высокий уровень, тем более что все условия для этого созданы", - подчеркнул он.

Источник: "Известия Мордовии".