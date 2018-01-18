Русский вулкан — лучшие в рунете

Русский Вулкан – как появились первые азартные аппараты?

Игровые слоты являются автоматическими устройствами, принцип игры в которых базируется на совершенно случайном исходе. Тринадцать лет назад к числу таких машин относили исключительно наземные терминалы, которые управлялись посредством компьютерного программного обеспечения. Теперь сюда включают любые симуляторы с реальными рисками. Таким образом, понятие игровых аппаратов подразумевает:

· рулетки;

· автоматы;

· карточные забавы;

· видеопокеры.

Сегодня такие забавы предлагает азартное заведение Русский Вулкан.

История возникновения современных эмуляторов Вулкан

Попытки устранения дилеров из игр много раз предпринимались в разных точках мира, но результата не приносили. Решающим моментом оказался 1898 год, когда появился уникальный игровой слот Колокол свободы, разработанный специалистом Чарльзом Августом Феем. Новое устройство в буквальном смысле в течение года обрело популярность. Промышленная революция двигалась бешеными темпами, и многие предпринимали попытки автоматизации буквально всего.

Перед бесплатным слотом Колокол Свободы существовали торговые полуавтоматы. Вознаграждения победителям выдавались хозяином клуба. Подобные приспособления располагали на барных стойках. Они представляли собой своеобразную имитацию кассового аппарата. В итоге форм-фактор на долгие годы стал каноническим для последующих устройств. Аппарат Фея оказался удачным со второй попытки. Первая слот-машина представляла собой дисковый лотерейный механизм. В этой модели впервые использовался запатентованный производителем принцип выдачи выигрышной суммы.

Впоследствии эстафету от Фея перенял фабрикант Херберт Миллз, который выпустил похожий и визуально и по наполнению колокол. Речь идет о творении Operator Bell. Миллз получил патент, после чего внес и свои изменения. В частности, именно он выдумал фруктовые символы. Безвозмездные автоматы монтировали в салунах и барах.

1976 год, помимо всего прочего, запомнился тем, что гостиница Las Vegas Hilton Hotel презентовала абсолютно новый аппарат, который находился под компьютерным управлением. В качестве замены барабанам применялся девятнадцати дюймовый дисплей Sony Trinitron. Слот-машина получила наименование Fortune Coin. Аналогичное наименование было и у компании-разработчика. Позднее права на устройство были выкуплены американской корпорацией IGT.

В результате автоматы превратились в приложения, компьютерные развлечения, пусть и имеющие свои специфические отличия. Современное онлайн казино Вулкан радо предложить своим посетителям оригинальные эмуляторы слотов прошлого и совершенно новые трехмерные творения, которые разработаны ведущими девелоперами планеты. Здесь можно найти модели на любой вкус, отличающиеся механикой и тематикой.