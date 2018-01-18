В новогодние праздники жители Мордовии совершили с домашних телефонов более 270 тысяч звонков

В новогодние каникулы абоненты «Ростелекома» в Мордовии совершили по домашнему телефону более 270 тысяч междугородних и международных звонков. Суммарная продолжительность разговоров составила около 20 тысяч часов.

Наиболее популярными направлениями междугородной связи стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саров, Пенза и Тольятти. В эти города жители Мордовии звонили почти 16 тысяч раз. Более 26 тысяч телефонных разговоров было зафиксировано между населенными пунктами республики. Среди них лидерами стали Рузаевка, Ковылкино, Лямбирь, Чамзинка и Дубенки.

Порядка двух тысяч звонков пришлось на международные направления. В новогодние каникулы жители Мордовии чаще всего набирали номера Украины, Казахстана, Беларуси и Австралии. Пик телефонных переговоров традиционно пришелся на 31 декабря и 1 января. Именно в эти дни «Ростелеком» в Поволжье обнулил стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут «Твоя страна 200» и «Твоя страна 500». Пользователи бесплатно звонили с домашнего телефона по всей стране без ограничений по продолжительности разговоров.

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