Букмекерская контора Марафон - один из лидеров отечественных тотализаторов

В современном мире все больше людей пытаются обогатиться различными способами: карточные игры, игровые автоматы различные ставки. Если речь идет о ставках, то здесь помогут букмекерские конторы. Одной из таких организация является марафон, который функционирует уже 20 лет на рынке соответствующих услуг. Этот тотализатор вышел на международный и имеет российское происхождение.

Интернет-портал довольно понятен по своим функциям, все что необходимо для входа расположено в правом верхнем углу, а все остальное место занимают различные ставки. Игроки с большим опытом быстро разберутся на сайте Марафон Бет, а вот новичкам необходимо будет ознакомиться со справочным материалом или обратиться за помощью в саппорт, доступ к которому открыт 24 часа в сутки.

Для того, чтобы начать какие-либо действия в тотализаторе необходимо зарегистрироваться на портале Марафон Бет. Эта процедура несложная и осуществляется в максимально короткие сроки. Если возникли какие-либо сложности или вопросы, то можно обратиться за помощью к специалистам службы техподдержки или позвонить по номеру, указанному внизу официального сайта букмекерской конторы.

После того, как аккаунт создан, на ваш адрес электронной почты приходит письмо со ссылкой, по которой нужно перейти чтобы активировать свою учетную запись. О Своих дальнейших действиях и правилах игры на тотализаторе можно узнать в чат, который доступен для всех зарегистрированных пользователей.

Пополнить свой депозит можно любой платежной системы. Выбор категории для ставок осуществляется в левой части экрана, которые расположены в алфавитном порядке. Среди наиболее популярных видов спорта оказались футбол, баскетбол, теннис и хоккей.

Пользователи мобильных устройств, функционирующих на базе ОС iOS или Android могут скачать приложение, которое называется так же как и букмекерская контора - Марафон. Коэффициент по ставкам, перечень игр и все остальные сведения такие же, как и на официальном сайте организации.