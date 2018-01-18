Подросток из Мордовии сообщил о "минировании" школы и "ранении" детей

Подросток из Старого Шайгово позвонил в "скорую помощь" с ложным сообщением о минировании начальной школы. Звонок поступил накануне, 17 января. "Террорист" сообщил, что в здании школы заложена бомба. Кроме того, он заявил, что некоторые дети и педагоги уже ранены.

Информация была срочно передана во все экстренные службы, на место выехали полицейские и кинологи. Здание было тщательно обследовано, но никаких признаков бомбы обнаружено не было. Также в школе не оказалось раненых.

Сообщается, что полицейские уже вычислили шутника. Им оказался местный подросток. Не исключено, что у него были сообщники, так как диспетчер "скорой", которая говорила с лжетеррористом, слышала детский смех на заднем плане.

Источник: "Известия Мордовии".