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Жительница Мордовии пырнула ножом супруга, который мешал ей веселиться

Жительница Мордовии пырнула ножом супруга, который мешал ей веселиться

Жительница Ковылкино будет осуждена за вооруженное нападение на своего мужа. Инцидент произошел 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 28-летняя дама выпивала вместе со своим 30-летним супругом в собственной квартире. Через некоторое время мужчина уснул, а когда проснулся, то увидел, что его жена продолжает веселиться уже со своей знакомой. Муж высказал недовольство жене, а та взяла со стола кухонный нож и ударила любимого.

Осознав, что натворила, дама вызвала любимому скорую. Потерпевший был доставлен в больницу с ножевым ранением в печень.

Возбуждено уголовное дело.


Источник: 13.мвд.рф