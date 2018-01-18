Жительница Мордовии пырнула ножом супруга, который мешал ей веселиться

Жительница Ковылкино будет осуждена за вооруженное нападение на своего мужа. Инцидент произошел 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 28-летняя дама выпивала вместе со своим 30-летним супругом в собственной квартире. Через некоторое время мужчина уснул, а когда проснулся, то увидел, что его жена продолжает веселиться уже со своей знакомой. Муж высказал недовольство жене, а та взяла со стола кухонный нож и ударила любимого.

Осознав, что натворила, дама вызвала любимому скорую. Потерпевший был доставлен в больницу с ножевым ранением в печень.

Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф