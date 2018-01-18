Небрежный житель Саранска едва не сгорел на пожаре в собственном доме

В Саранске произошел пожар, на котором едва не погиб мужчина. Как сообщили в республиканском МЧС, возгорание произошло в двухквартирном доме в пригородном поселке Луховка.

Когда огнеборцы зашли в горящую квартиру, то обнаружили в одной из комнат мужчину. Его вынесли на улицу и передали медикам. У потерпевшего диагностированы термические ожоги 30% тела, также он отравился продуктами горения и находился в состоянии шока. Мужчину доставили в больницу. После этого спасатели оперативно ликвидировали пожар. Вторая половина дома осталась невредимой.

Со слов соседей, пострадавший периодически употреблял спиртные напитки, курил, не следил за состоянием электропроводки и приборов.

Источник: 13.mchs.gov.ru