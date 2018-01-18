Полиция разыскивает бродягу из Саранска

В Мордовии разыскивается без вести пропавший Иван Судаков. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что мужчина ведет бродяжнический образ жизни и злоупотребляет алкоголем. По предварительным данным, он может находиться в подвалах домов центральной части города.

Приметы: лицо вытянутое, рост 175-180 см. Был одет в коричневую куртку и темно-коричневые джинсы. На голове черная шапка, на ногах черные сапоги.

"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 29-90-39, 8(917)9968945 или 02", - сказано в сообщении пресс-службы республиканского МВД.

Источник: 13.мвд.рф