В торговом центре Саранска прошел флешмоб, посвященный рождественским святкам

Союз православной молодежи Мордовии организовал праздничный флешмоб, посвященный святкам. Напомним, святки тянутся вплоть до Крещения.

Флешмоб состоялся в одном из торговых центров Саранска. Организаторы собрали около 20 человек, чтобы "славить Христа" - спеть традиционные русские рождественские колядки. За действом наблюдало около сотни зрителей – посетителей ТЦ. Все они остались впечатлены флешмобом, а некоторые с удовольствием присоединились к колядующим.

Отмечается, что колядки понравились даже некоторым подросткам-неформалам, которые присутствовали в торговом центре. Многие граждане снимали флешмоб на мобильные телефоны.

Источник: "Известия Мордовии".