В Саранске женщина украла мобильник у ученицы начальных классов

Жительница Саранска не погнушалась украсть телефон у школьницы из начальных классов. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, женщина пришла за своей дочерью в школу. Дожидаясь ребенка, она заметила, как на первом этаже переобувалась другая школьница. Рядом с ребенком лежал телефон.

Вскоре девочка понеслась на урок, однако мобильник забыла. Тогда воровка присвоила себе телефон и скрылась. Однако воспользоваться краденным ей не удалось, так как преступницу вычислили.

В суде дама раскаялась, вернула телефон и попросила прощения. Мать потерпевшей девочки простила ее и попросила суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru