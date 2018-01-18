Дмитрий Леус о кризисе

Кризис является неотъемлемой частью экономики, в условиях которого одни компании «тонут», а другие, наоборот, находят для себя новые возможности для развития бизнеса. Как добиться успеха в условиях кризиса и какие уроки из этого извлечь рассказал Дмитрий Леус – финансовый эксперт с многолетним опытом работы.

На протяжении последних 5 лет тема кризиса стала все больше актуальной и довольно часто используется как оправдание для фирмы, деятельность которой не приносит никаких положительных результатов. Все компании в это период делятся на два типа: одни жалуются на сложную экономическую ситуацию и просят различных дотаций, а другие ищут внутренние резервы для своего развития и могут вовремя изменить полностью свою стратегию и даже стать лидерами в своей сфере на рынке.

Ситуация, которая происходит со многими российскими компаниями является полностью закономерной в условиях постоянно растущего рынка, но с незначительной долей конкуренции и бессистемным управлением фирмой.

Дмитрий Леус рассказал, что любое развитие и выход из любой сложившейся ситуации становится возможным только в условиях кризиса. По его словам, он никогда не наступает неожиданно, поэтому необходимо распознать индикаторы кризиса и научиться правильно реагировать на них.

Кризисные моменты происходят из-за того, что на рынке появляются более крупные и продвинутые игроки, которые и приводят к кризисному состоянию другие компании. Неправильное управление своей фирмой, бюрократические методы к подходу ценообразование, неориентирвоанность на клиента, низкая корпоративная культура могут привести к тому, что компания не сможет выжить в сложившихся условиях. Отметим, что здесь речь не идет о мировых трендах, которые также необходимо брать во внимание.

Дмитрий Леус считает, что если руководство компании трезво оценивает свои силы в сложившейся ситуации, сама принимает решения, а не перекладывает всю ответственность на своих сотрудников, то у нее есть все шансы пережить тяжелые времена. Можно принимать неправильные решения, совершать ошибки, действовать революционными методами и принимать нетрадиционные решения. Главное точно понимать, куда движется компания.

Если говорить глобально, то кризис является своеобразным экзаменом для владельца или управляющего компанией. Если он хорошо готовился к такой ситуации и успешно с ней справился, то успех ему гарантирован.