Участники беспрецедентного марш-броска ВДВ сделают остановку в Саранске

В Саранске сделают остановку участники сверхдальнего лыжного перехода ВДВ РФ. Лыжный марш-бросок посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова и является беспрецедентным в истории. Пройдет он в феврале.

Участие в марш-броске примут 10 команд, в состав которых войдут 300 наиболее физически крепких военных. Планируется сделать остановки более чем в 40 городах страны, в том числе в столице Мордовии. Общая дистанция, которую предстоит преодолеть десантникам - 7500 км. Самые сложные участки трассы встретятся на их пути в феврале.

В рамках марш-броска десантники примут участие в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на маршрутах.

Источник: "Известия Мордовии".