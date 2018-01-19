В Саранске пьянка отца и сына закончилась поножовщиной

В одну из больниц Саранска с тяжелым ножевым ранением в живот был доставлен 25-летний житель Светотехстроя. Доктора тут же сообщили об этом в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, стражи порядка установили, что преступление совершил отец пострадавшего. 14 января родственники вместе выпивали. Во время застолья между ними вспыхнул скандал на бытовой почве. Тогда 42-летний отец схватил со стола нож и пырнул им сына в живот.

К счастью, мужчина быстро осознал, что натворил, и вызвал "скорую". Однако ему все равно придется отвечать за содеянное. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф