Центр управления пассажирскими перевозками появится в Саранске к ЧМ-2018

В Саранске к чемпионату мира 2018 года создадут центр управления пассажирскими перевозками. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Сушков.

"Центр создается для мониторинга и управления пассажирскими перевозками", - подчеркнул он.

Основными задачами центра станут оперативное регулирование движения транспортных средств, а также контроль исполнения плана управления перевозками, утвержденного оргкомитетом ЧМ-2018 в Мордовии.

В задачи центра входит мониторинг перевозок автотранспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, ж/д транспортом в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований, в том числе с помощью системы геопозиционирования, а также обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Источник: "Известия Мордовии".