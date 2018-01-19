Контрактник сбежал из воинской части Пскова и месяц отдыхал в Саранске

Солдат-контрактник одной из воинских частей Пскова, пропавший на месяц, был найден в Саранске. Как сообщает "МК", молодой человек спокойно отдыхал у родственников в столице РМ летом прошлого года, хотя должен был находиться на службе. Затем военнослужащий появился на пороге военной прокуратуры Псковского гарнизона и во всем признался.

В итоге это спасло ефрейтора от серьезного наказания. Суд учел его раскаяние и приговорил к дополнительной службе в течение 8 месяцев. Кроме того, парень будет ежемесячно выплачивать 10% от оклада в доход государства.