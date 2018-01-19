"Мордовия" в зимнее межсезонье может провести 2 зарубежных сбора

Футболисты "Мордовии" до 25 января будут готовиться ко второй части сезона в Саранске. После этого команда отправится на Кипр, где, помимо тренировок, примет участие в "Кубке ФНЛ", сообщает "10-й канал".

Затем команда вернется в Саранск, где продолжит работу. Перед стартом второй части сезона в ПФЛ возможен еще один заграничный выезд. Куда именно – не сообщается.

"Последние 2-3 года футболисты поменяли менталитет и не приезжают с лишними килограммами из отпуска. Они понимают, что за это предусмотрены штрафы и что к работе нужно приступать сразу, без раскачки.

Настроение в команде положительное. Был большой перерыв, так что ребята соскучились по работе, по коллективу", - сказал главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин.