В Мордовии безработный сельчанин украл и пропил ноутбук знакомого

В Краснослободском районе по подозрению в краже ноутбука и денег был задержан 25-летний безработный. Подозреваемый является жителем села Старые Горяши.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в ночь на 14 января задержанный гостил у товарища, с которым они вместе выпивали. Хозяин квартиры оказался менее крепким и рано заснул, а его собутыльник, прежде чем уйти, прихватил лежащий на тумбочке ноутбук. Кроме того, из кармана брюк спящего мужчины вор вытащил 3,5 тысячи рублей.

Технику воришка перепродал, все деньги потратил на алкогольные напитки. Теперь безработному грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф