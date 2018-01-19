В Мордовии выявлены очередные факты фиктивной регистрации иностранцев

Сотрудники миграционной полиции Мордовии задержали 45-летнего жителя Саранска, который в период с января 2016 по декабрь 2017 года фиктивно и отнюдь не безвозмездно поставил на учет в своей квартире гражданина Азербайджана и троих граждан Украины. На самом деле все иностранцы по указанному адресу не проживали.

Похожий факт выявлен правоохранителями на территории Октябрьского района. Там 41-летний мужчина, живущий в Московской области, зарегистрировал в своем доме, расположенном в селе Напольная Тавла, четырех граждан Украины.

Аналогичное нарушение закона выявлено и в Кочкуровском районе. Там 52-летний житель села Сабаево зарегистрировал в своем доме гражданина Таджикистана.

Владельцам квартир и домов грозят уголовные дела.