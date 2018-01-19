Адвокат из Москвы избежала срока за мошенничество в Саранске, примирившись с клиентом

В Саранске вынесли приговор женщине-адвокату из Москвы, которая обвинялась в мошенничестве. Обвиняемая пообещала своему подзащитному за 200 тысяч рублей решить вопрос о смягчении ему приговора. Тот не повелся на данную аферу и сообщил об этом УФСБ России по РМ. Адвоката задержали, когда мужчина передавал ей требуемую сумму денег.

На предварительном следствии адвокат вину признала, а на днях Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство обвиняемой о примирении сторон. Клиент адвоката, к слову, сам получивший уголовный срок, согласился на прекращение уголовного дела в связи с примирением и возмещением причиненного материального ущерба.