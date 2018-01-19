В Рузаевском районе в ДТП пострадали три человека

В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали три человека. Соответствующая информация была предоставлена региональной Госавтоинспекцией.

Происшествие произошло 18 января, в 18:10 на 9-м километре автомобильной дороги «Рузаевка-Сузгарье-Левженский». По неустановленным причинам и при невыясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись два легковых автомобиля марки Hyundai Solaris и «Лада-Гранта».

Были травмированы три пассажира отечественной машины. Среди пострадавших ребенок 2011 года рождения. О состоянии участников ДТП пока что не сообщается.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств происшествия.

Источник: http://gibdd.ru