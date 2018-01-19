В Саранске вспыхнула иномарка

В Саранске загорелась иномарка.

Информация о возгорании транспортного средства была опубликована очевидцами в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Происшествие произошло 19 января, около 08:45 недалеко от дома №44, который расположен по адресу – улица Степана Разина. По неизвестным в настоящее время причинам воспламенился легковой автомобиль марки Fiat Albea.

Какой-либо информации о пострадавших в результате данного инцидента пока что не поступало.

Пламя серьезно повредило транспортное средство. Сумма ущерба устанавливается.

Причины воспламенения легкового автомобиля на данный момент выясняются специалистами.

Источник: https://vk.com/saransk_photo