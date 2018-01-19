В Саранске осудили местного жителя, похитившего оружие

В Саранске был осужден 38-летний местный житель, который похитил два ружья. Информация предоставлена региональным МВД РФ.

Преступление было совершено 26 мая минувшего года. Осужденный гостил у знакомого. Преступник заметил, что владелец жилья хранит у себя дома два гладкоствольных ружья марки «Сайга» и «Browning». Воспользовавшись «удобным» моментом, злоумышленник похитил оружие.

Стоимость украденных ружей составляет более 95 тысяч рублей.

Спустя некоторое время преступник был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 3 годам и 1 месяцу тюремного заключения.

Источник: https://13.мвд.рф