Житель Ардатова пойдет под суд за ограбление пенсионерки

В Мордовии, в городе Ардатов будет осужден 38-летний местный житель, который избил и ограбил 85-летнюю пенсионерку. Соответствующая информация была предоставлена региональным МВД РФ.

Преступление было совершено 11 ноября минувшего года. 38-летний подсудимый незаконным путем проник в квартиру 85-летней пенсионерки, жестоко избил владелицу жилья и похитил у неё 280 тысяч рублей.

В кратчайшие сроки преступник был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды, а также «поделился» ими со знакомыми.

В скором времени грабитель предстанет перед судом.

Источник: https://13.мвд.рф