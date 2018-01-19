В Лямбирском районе произошло смертельное ДТП

В Мордовии, в Лямбирском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Информация предоставлена региональным ГУ МЧС РФ.

Происшествие произошло 19 января на 9-м километре автомобильной дороги «Саранск-Большое Игнатово». Гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, по неустановленным причинам допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет и последующее его опрокидывание.

Полученные водителем «легковушки» телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Данная информация была предоставлена сотрудниками ГИБДД.

Представители правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru