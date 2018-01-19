Жительница Саранска пырнула ножом знакомого

В Саранске была задержана 36-летняя женщина, которая исполосовала ножом своего 37-летнего знакомого. Информация предоставлена региональным МВД РФ.

Преступление было совершено 15 января. 36-летняя горожанка гостила у своего 37-летнего знакомого. Владелец жилья и гостья употребляли спиртное. В ходе попойки мужчина стал навязчиво требовать от знакомой переехать к нему жить. По вышеуказанной причине вспыхнула ссора, в процессе которой женщина схватила в руки нож и ударила им владельца жилья в грудь.

Пострадавший получил колото-резаную рану грудной клетки.

В кратчайшие сроки преступница была задержана и привлечена к уголовной ответственности.

Источник: https://13.мвд.рф