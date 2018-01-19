В Краснослободске задержали вора-рецидивиста

В Краснослободске был задержан 35-летний местный житель, который совершил кражу. Информация от ММО МВД России «Краснослободский».

По версии правоохранительных органов, 35-летний гражданин проник в дом 44-летнего горожанина через незапертую дверь. В этот момент владелец жилья отсутствовал. Воспользовавшись «благоприятным» стечением обстоятельств, преступник похитил швейную машину и тепловую пушку.

Спустя некоторое время злоумышленник был задержан. Похищенные вещи были возращены законному владельцу.

Было установлено, что в минувшем году грабитель вернулся из «мест не столь отдаленных», где отбывал наказание по причине совершения аналогичного преступления.

Источник: https://13.мвд.рф