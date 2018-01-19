В Саранске неизвестный слил бензин из бака "легковушки"

В Саранске неизвестный гражданин слил бензин из бака легкового автомобиля.

Информация о данном инциденте была опубликована очевидцем в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Происшествие произошло 19 января, около 17:50 на территории поселка городского типа Ялга. Неизвестный гражданин слил бензин из топливного бака легкового автомобиля, который был припаркован возле многоквартирного жилого дома.

После того, как бензин был слит, мужчина сел в свою машину, предположительно внедорожник и уехал в неизвестном направлении.

В дальнейшем расследованием данного преступления займутся сотрудники полиции.

Источник: https://vk.com/saransk_photo