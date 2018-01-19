В Мордовии задержали двух безработных, хранивших наркотики

В Мордовии по причине хранения наркотических веществ были задержаны двое парней. Информация от ГУ МВД РФ по РМ.

В поселке Ромоданово в ходе личного досмотра 24-летнего молодого человека без постоянного места работы сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали 1,15 грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

В селе Берсеневка во время обыска 27-летнего безработного работники полиции обнаружили и изъяли 0,53 грамма синтетических наркотиков.

В отношении парней были возбуждены уголовные дела.

Молодые люди утверждают, что приобрели наркотики в Интернете.

Источник: https://13.мвд.рф