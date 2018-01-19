В Мордовии преступники выдают себя за работников Роспотребнадзора

В Мордовии орудует банда мошенников, которая под видом сотрудников Роспотребнадзора пытается ограбить предпринимателей. Информация от Управления Роспотребнадзора по РМ.

Недавно в Управление Роспотребнадзора стали активно поступать сообщения от местных предпринимателей, которые сообщили о том, что им поступают звонки от якобы работников вышеуказанного ведомства.

«Звонившие» предупреждают бизнесменов о грядущих проверках и настоятельно рекомендуют приобрести специальную литературу, содержащую информацию о защите прав потребителей.

Представители Роспотребнадзора заявили, что не имеют никакого отношения к данным звонкам, а вся информация о предстоящих проверках опубликована на сайте ведомства.

Источник: http://13.rospotrebnadzor.ru